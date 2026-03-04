Síguenos:
Deportes | Fútbol | Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile fueron citados al Tribunal de Disciplina tras el Superclásico

El árbitro nacional Cristián Garay entregó un lapidario informe detallando el uso de pirotecnia, bombas de ruido y el ingreso de personas no autorizadas a zonas de exclusión en el Estadio Monumental.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a comparecer a Colo Colo y Universidad de Chile para la audiencia del próximo martes 10 de marzo. La determinación se fundamentó en las denuncias realizadas por el árbitro nacional Cristián Garay tras el duelo disputado en el Estadio Monumental, donde se registraron diversas infracciones a las bases del torneo.

En su informe, el juez Cristián Garay detalló que durante el ingreso de los equipos al campo de juego se lanzaron fuegos artificiales y explotaron bombas de ruido desde los sectores Arica, Cordillera y Magallanes, donde se ubicaron los seguidores de Colo Colo. Además, el reportó que en el minuto 13 un hincha ingresó a la zona de exclusión para instalar un lienzo, permaneciendo allí por siete minutos antes de ser retirado por la seguridad privada.

Por su parte, Universidad de Chile enfrentará cargos por el incumplimiento del artículo 56 de las bases. Según el documento referil, el gerente general de los azules, el chileno Ignacio Asenjo, se mantuvo en la zona de ingreso al túnel durante los últimos cinco minutos del partido. Asimismo, el colegiado denunció que cuatro jugadores "laicos" que no figuraban en la planilla de alineación ingresaron al césped del Estadio Monumental sin autorización antes del tiempo estipulado tras el fin del encuentro.

La resolución del Tribunal también alcanzó al futbolista nacional Vicente Bernedo. El portero de Universidad Católica resultó citado por una irregularidad en sus medias durante el partido de la escuadra "cruzada".

En el Ascenso, instituciones como Rangers, Puerto Montt, San Marcos de Arica y Curicó Unido también recibieron citaciones por problemas de identificación en camisetas y vestimentas de sus cuerpos técnicos.

La próxima audiencia del organismo disciplinario se llevará a cabo de forma telemática, instancia donde Colo Colo y Universidad de Chile deberán presentar sus descargos.

En portada