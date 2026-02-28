Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es el duelo estelar de la quinta fecha de la Liga de Primera.

¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?
 Photosport
Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán el duelo estelar de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 al disputar la edición 199 del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

Los "albos" llegan con confianza al encuentro tras ganar sus tres últimos partidos y buscarán un triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los azules arriban en un momento complejo, ya que no han podido ganar en el inicio del campeonato: Acumulan tres empates y una derrota.

¿Cuándo y dónde ver el Superclásico?

El partido se jugará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de TNT Sports Premium, y en streaming en la plataforma de HBO Max.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y a través de la cobertura de Cooperativa Deportes.

