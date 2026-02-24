Delegado Durán destacó sistema biométrico entre las medidas de seguridad para el Superclásico

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, visitó esta jornada el Estadio Monumental para verificar las medidas de seguridad que se utilizarán en el Superclásico, donde destacó el sistema de torniquetes y cámaras faciales que implementó Colo Colo en las entradas.

"Creo que es lo más relevante, como ustedes saben llevamos ya tres partidos en los que se ha implementado el sistema de torniquetes con un sistema de cámaras faciales (biométrico) que permiten efectivamente la identificación plena de todas las personas que ingresan al estadio", explicó.

"Si bien es cierto este se ha venido ya implementando y van tres partidos en este sentido, lo relevante es que puesto en una situación de estrés mayor, de tensión mayor por la expectativa que genera un partido de esta naturaleza, es que hemos venido a visitar, a verificar el funcionamiento de estos dispositivos con el propósito de asegurar su máxima eficiencia: están todas las condiciones para tener un partido tranquilo", cerró sobre el sistema.

La autoridad también se reunió con Municipios de Macul, San Joaquín y La Florida, además de Carabineros, para analizar los planes de seguridad en las comunas mencionadas, donde destacó que: "Se han tomado todas las medidas a objeto de priorizar el espectáculo deportivo por sobre cualquier consideración".

Además, mencionó que se instaló publicidad entre sectores para impedir que los hinchas se cambien de sector: "Las personas muchas veces circulaban por las vigas de fierro de un lado a otro, eso también se modificó instalado una estructura adicional".

Sobre un posible "arengazo" el día sábado 28 de febrero, el gerente de Operaciones de Colo Colo, Gustavo Poblete, declaró que "hemos tomado todas las medidas de carácter preventivo en materia de seguridad. El sábado vamos a estar acá disponibles en cualquier caso". Esto pese a que la Garra Blanca anunció que no hará la actividad barrista.