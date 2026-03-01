Eduardo Vargas celebró victoria en el Superclásico: Se siente maravilloso

El futbolista chileno Eduardo Vargas expresó su satisfacción este domingo tras el triunfo de la U por 1-0 sobre Colo Colo en el Estadio Monumental. El atacante de la escuadra "laica" analizó el trámite del compromiso en Macul y valoró el esfuerzo colectivo para quedarse con los tres puntos en el duelo más importante de Primera División.

"Estoy muy feliz. Nos costó un poco, pero la verdad estamos muy contentos por haber obtenido el triunfo. Se siente maravilloso ganar aquí, más ahora con el equipo de mis amores", declaró el ariete nacional en conversación con TNT Sports Chile al finalizar el encuentro disputado en Santiago.

Eduardo Vargas también tuvo palabras de elogio para su compañero, el defensor Matías Zaldivia, quien cumplió con la denominada "ley del ex" al marcar el único tanto en Pedrero. "Estoy feliz por el equipo y por Matías Zaldivia, que se lo merece", aseguró el mundialista con la selección de Chile respecto al desempeño del zaguero en el Estadio Monumental.

El delantero recordó que ya registró festejos previos en el recinto de Macul defendiendo otras camisetas. "Ya lo hice con Audax Italiano y hoy se volvió a dar", comentó el futbolista de Universidad de Chile, quien aprovechó la instancia para enviar un recado a la parcialidad estudiantil: "Que estén tranquilos, que vamos a mejorar y vamos a tener aguante".