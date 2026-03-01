Nueva cúpula iraní se abre a negociar mientras Trump vaticina un mes de ofensiva

El nuevo liderazgo iraní transmitió este domingo, tanto a Estados Unidos como a Omán, su voluntad de negociar mientras prosigue una ofensiva contra el régimen que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que avanza más rápido de lo anticipado, aunque adelantó que podría prolongarse cuatro semanas.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, aseguró que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le hizo saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

Trump, a su vez, indicó en una entrevista con la revista The Atlantic que los iraníes "quieren negociar" y que él accedió a hacerlo. "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo sobre el fallido diálogo en materia nuclear.

El líder republicano no detalló cuándo podrían empezar las nuevas conversaciones, pero sí apuntó que algunos de los líderes con los que se había hablado hasta ahora han fallecido en la operación "Furia Épica", iniciada el sábado de forma conjunta por Estados Unidos e Israel y que en su opinión va "por delante" de lo previsto.

En declaraciones al diario británico Daily Mail, Trump avanzó que calculan que la ofensiva "durará más o menos cuatro semanas".

"Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo.

Trump volverá a Washington este domingo, pero hasta el momento ha monitoreado la situación desde su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida). Allí ha hablado por teléfono con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este último país, que dice haber interceptado 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones iraníes, informó de que la represalia iraní ha provocado al menos tres muertes en su territorio y heridas a 58 personas.

Un hangar de una base francesa en Abu Dabi, contigua a otra emiratí, sufrió daños materiales "limitados" como consecuencia de un ataque iraní, pero Francia no ha reportado heridos.

Iran amenaza con vengar la muerte de Jameneí

Irán prometió vengar la muerte del ayatolá Alí Jameneí, fallecido el sábado en el operativo militar, y ha asegurado que golpeará a EE.UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

Según su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabarla.

Sus palabras llegaron al final de una jornada en la que la capital iraní recibió al menos siete oleadas y dos decenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no se ha informado.

Entre los objetivos estuvo la televisión estatal iraní, que ya fue atacada en junio en un bombardeo que se saldó entonces con la muerte de dos periodistas.

La ofensiva contra la República Islámica ha destruido nueve de sus buques de guerra, según Trump, y el cuartel general de la Marina, entre otros objetivos.

A su vez, la Guardia Revolucionaria afirmó este domingo que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido posteriormente por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). Washington sí ha reconocido la muerte de tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela femenina de primaria en Minab (sur del país). Mientras, en Israel hay 10 fallecidos por impactos de misiles iraníes.

Advertencias y amenazas a Irán desde Europa

La Unión Europea advirtió este domingo de que Oriente Medio "tiene mucho que perder" con una guerra prolongada y exigió "máxima moderación", según dijo la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, tras una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores.

El bloque comunitario también ha subrayado la importancia de no interrumpir "vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz", una vía estratégica para el transporte marítimo mundial.

Por su parte, Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para permitir destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, cuestión en la que colaborarán con EE.UU.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) anunciaron este domingo la suspensión temporal de la circulación por dicha zona, pero las tensiones en Oriente Medio han provocado además el cierre del espacio aéreo en países de la región.

El llamamiento a la calma ha llegado incluso desde el Gobierno de los talibanes, que ha instado a resolver la crisis mediante la diplomacia y ha advertido de que advirtió de que en caso contrario podría haber "consecuencias negativas a largo plazo" para toda la región.

Entre quienes han condenado los ataques iraníes contra países árabes están Argelia, Libia o Túnez. Cuba, en cambio, ha mandado a Irán sus condolencias por el "asesinato" de Jameneí y considera, según su presidente, Miguel Díaz-Canel, que ese "execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana".