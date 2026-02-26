Fernando de Paul y su rol de capitán en Colo Colo: "No considero ser el líder máximo"

El portero de Colo ColoFernando de Paul descartó ser el único referente del plantel pese a portar la jineta de capitán en la actual temporada. En la antesala del Superclásico, el guardameta puso énfasis en que la conducción del equipo es una tarea compartida entre varios nombres de peso en el Estadio Monumental.

"No considero ser el líder máximo, creo que hay compañeros que también asumen muy bien esa responsabilidad. Sabemos todos que contamos con la presencia de Arturo Vidal, que es un referente para la institución y para el fútbol chileno en general. Sentí un respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico y de toda la gente. Es un privilegio y una responsabilidad", afirmó el futbolista en conferencia de prensa.

El arquero de Colo Colo también abordó el alza en el rendimiento defensivo del equipo, que acumuló tres partidos consecutivos sin recibir anotaciones tras un dubitativo debut en el certamen nacional. Según el "Tuto", la clave de este presente radica en el equilibrio táctico y el conocimiento entre los nuevos integrantes de la última línea.

"El orden fue fundamental y la paciencia. Llegaron jugadores que se tienen que conocer y eso lleva un poco de tiempo. Fue lo que nos pasó en las primeras fechas, pero nos fuimos acomodando. Es importante dar esa solidez porque le damos tranquilidad al mediocampo y a los delanteros", explicó el capitán del elenco popular.

Finalmente, Fernando de Paul proyectó el encuentro de este domingo a las 18:00 horas, asegurando que el grupo intenta abstraerse del ambiente externo para enfocarse exclusivamente en lo deportivo. El guardameta cerró recalcando que, más allá de que Universidad de Chile llegue en una posición inferior en la tabla, los clásicos se definen siempre por detalles y jerarquía individual.