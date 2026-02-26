Fernando Ortiz se ausentó de la conferencia previa al Superclásico: Conoce la razón

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, se ausentó de la conferencia de capitanes y entrenadores de este jueves de Univerisdad de Chile y de los "albos" en la previa al Superclásico 199 por motivos personales.

Según informamos en Cooperativa Deportes y confirmó el ayudante técnico Juan Pablo Rodríguez en la rueda de prensa, el DT del "Cacique" está próximo a ser padre de su segundo hijo, pues su llegada se adelantó.

"Primero quiero dar el motivo por el que Fernando no está. Tuvo que salir corriendo hacia la clínica porque se adelantó el nacimiento de su segundo bebé, va a ser papá, entonces por eso tengo la fortuna de estar acá", dijo Rodríguez.

En la conferencia también están Fernando De Paul, capitán "albo", Marcelo Díaz como portador de la jineta de la U y Francisco Meneghini, director técnico de los azules.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile?

El partido está programado para jugarse este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental por el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.