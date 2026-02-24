Javier Correa entrenó con normalidad en Colo Colo y asoma como opción para el Superclásico

El delantero argentino Javier Correa entrenó con total normalidad este martes, marcando un hito clave en su recuperación física. El ariete comenzó la semana de trabajos a la par del resto de los futbolistas "albos", consolidándose como una alternativa real para el cuerpo técnico de cara al próximo partido.

Según la información de Cooperativa Deportes, el futbolista trasandino participó con intensidad en todos los ejercicios dispuestos para la jornada en Macul. Esta evolución médica representó un alivio para la planificación del equipo, que recuperó a su principal referente de área para la cuarta fecha del campeonato.

La presencia del exjugador de Estudiantes de la Plata en la oncena estelar dependerá de su respuesta física durante los entrenamientos restantes de la semana. No obstante, su integración al grupo sin restricciones permitió proyectar su participación en el choque más importante del fútbol nacional, donde buscarán mantener el liderato.

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas. Con el retorno de Correa a las prácticas habituales, el técnico Fernando Ortiz dispuso de casi la totalidad de su plantel para preparar el enfrentamiento que se desarrollará en el coliseo de la comuna de Macul.