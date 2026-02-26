Marcelo Díaz y el duelo en el Estadio Monumental: Va a ser una guerra, en el buen sentido

El volante nacional Marcelo Díaz, capitán y referente de Universidad de Chile, manifestó este jueves su agrado por disputar el Superclásico ante Colo Colo en un Estadio Monumental que no contará con presencia de fanáticos laicos. El mediocampista enfatizó que la presión de las tribunas rivales funciona como un estímulo adicional para el plantel estudiantil.

"Es un marco lindo. A nosotros, y en especial a mí, me encanta jugar con público en contra. Ojalá en algún momento en Chile volvamos a tener visitantes, pero por lo pronto está muy difícil. El domingo va a ser una guerra en el buen sentido, como siempre son los clásicos. Ambos equipos jugándose la vida por su camiseta y por un resultado que le sirva a cada uno", afirmó el futbolista en conferencia de prensa.

Respecto a la dinámica de jugadores que vistieron ambas camisetas, como el caso de Fernando de Paul portando la jineta en el cuadro "albo", descartó que aquello disminuya la pasión del encuentro. "No le resta rivalidad, al contrario, le da un aliciente. Si 'Tuto' es el capitán de Colo Colo lo tiene ganado porque lo eligieron ellos. Nosotros nos enfocamos en la U y le damos prioridad a nuestra institución", explicó.

Díaz también se refirió a su rol dentro del esquema del técnico Francisco Meneghini y al recuerdo de la victoria obtenida en Macul. "No sé si me siento amuleto, pero sí un jugador importante. Afortunadamente nos sacamos esa espina de no ganar en el Estadio Monumental y rompimos esa mala racha; nos sacamos un peso de encima. Hoy lo que suceda, si voy de arranque o no, lo decidirá el entrenador. Yo siempre priorizo el bienestar del club por sobre lo personal", puntualizó.

Sobre el presente del equipo y la falta de triunfos, el capitán "laico" mostró una convicción total en la mejoría del juego. "El equipo viene en alza. Trabajamos y corregimos muchísimo. Somos unas máquinas de la competitividad y somos los primeros en querer obtener los tres puntos. Sostenemos un ritmo muy importante y eso nos significará tener los puntos que necesitamos. Ojalá venga el domingo, sería lindo dar este batacazo", sentenció el jugador.

Finalmente, el líder del vestuario azul tuvo palabras para sus compañeros Juan Martín Lucero y Lucas Assadi. Del atacante argentino destacó que se le vio "muy cómodo" y espera que los goles lleguen en este partido especial. En tanto, sobre la ausencia del joven volante por lesión, Díaz confió en que el cuerpo técnico sabrá rearmar la estructura para suplir a un jugador con "condiciones innatas" de cara al choque dominical.