Meneghini mantuvo la interrogante sobre presencia de Assadi ante Colo Colo
El volante sufrió un esguince grado uno en el tobillo izquierdo.
El entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, mantuvo la interrogante sobre la presencia de Lucas Assadi en el próximo Superclásico frente a Colo Colo el domingo 1 de marzo, a pesar de que el volante está afectado por un esguince grado uno en el tobillo izquierdo.
"Todavía no está claro, fue una torcedura de tobillo importante, pero estamos viendo la evolución. Al igual que lo de Octavio (Rivero), que se ve un poquito difícil, pero es una evolución. Al ser temas de dolor, hay que ver cómo lo van tolerando, cómo se van sintiendo y lo vamos a definir más cerca del partido", comentó el DT azul en conversación con TNT Sports.
Según Cooperativa Deportes, Assadi no entrenó el martes en el CDA y hoy se le comenzaron a subir las cargas gradualmente, por lo que su presencia en el Superclásico y en el partido frente a Palestino por Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo aún se mantiene en suspenso.