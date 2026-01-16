Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Ya hay fecha y hora para el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo corresponderá a la quinta fecha del torneo y será la edición 199 del clásico por Primera División.

La ANFP programó la fecha y hora en la que se disputará el Superclásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El encuentro se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental y será válido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

El último encuentro por la Liga de Primera entre ambos clubes, lo ganó el cuadro albo como local por 1-0 con tanto de Vicente Pizarro, actual jugador de Rosario Central de Argentina.

Sin embargo, el último registro fue en la Supercopa, cuando el elenco azul goleó por 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Esta será la edición 199 del superclásico por Primera División, en el cual el Cacique lidera ampliamente el historial con 90 triunfos contra 50 de los azules y 58 empates.

