Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa italiana
¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de Italia entre Napoli y Bologna?
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El duelo se jugará en el Al-Awwal Park en Arabia Saudita.
El duelo se jugará en el Al-Awwal Park en Arabia Saudita.
Napoli se medirá ante Bologna, este lunes en el Al-Awwal Park en Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Italiana, donde se enfrentarán el último campeón de la Serie A con el de la Copa Italia, respectivamente.
El actual monarca de la liga italiana viene de eliminar a AC Milan en semifinales por un marcador de 2-0, mientras que Bologna dio la sorpresa y dejó en el camino por penales a Inter de Milan.
El encuentro está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de lunes 22 de diciembre y podrás seguirlo por la plataforma de streaming DGO.
Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.