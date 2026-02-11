Exjugador de Universidad de Chile sorprendió al fichar en equipo de Tercera División

Yonathan Andía, exdefensa de Universidad de Chile, sorprendió al fichar en Iberia Los Ángeles, equipo de Tercera División, para esta temporada 2026.

El último equipo del jugador de 33 años fue Deportes Limache en la Liga de Primera 2025, pero también tuvo pasos por Deportes Copiapó, Iquique, La Calera e incluso fue citado en diversas ocasiones a la selección chilena.

En Universidad de Chile estuvo entre 2021 y 2023, con 86 partidos defendiendo la camiseta azul.

"Futbolista de destacada trayectoria, que forjó su camino desde el fútbol amateur hasta consolidarse en Primera División", destacó Iberia en sus redes sociales.