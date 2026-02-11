Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Tercera División

Exjugador de Universidad de Chile sorprendió al fichar en equipo de Tercera División

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Yonathan Andía es nuevo jugador de Iberia.

Exjugador de Universidad de Chile sorprendió al fichar en equipo de Tercera División
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Yonathan Andía, exdefensa de Universidad de Chile, sorprendió al fichar en Iberia Los Ángeles, equipo de Tercera División, para esta temporada 2026.

El último equipo del jugador de 33 años fue Deportes Limache en la Liga de Primera 2025, pero también tuvo pasos por Deportes Copiapó, Iquique, La Calera e incluso fue citado en diversas ocasiones a la selección chilena.

En Universidad de Chile estuvo entre 2021 y 2023, con 86 partidos defendiendo la camiseta azul.

"Futbolista de destacada trayectoria, que forjó su camino desde el fútbol amateur hasta consolidarse en Primera División", destacó Iberia en sus redes sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada