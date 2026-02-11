La UEFA y Real Madrid anuncian un acuerdo para acabar con la Superliga

La UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y Real Madrid alcanzaron un acuerdo por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, según anunció la UEFA este miércoles.

"Tras meses de conversaciones llevadas a cabo en el mejor interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) y Real Madrid anuncian un acuerdo de principios por el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad de los clubes a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", indicó en un comunicado.

El texto añade que "este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados".

El anuncio de la UEFA se produce ante la reunión de su Comité Ejecutivo hoy en Bruselas y el 50 Congreso Ordinario del organismo que se celebrará este jueves en la capital comunitaria y días después de la comunicación de FC Barcelona de su desvinculación formal del proyecto de la Superliga, el pasado 7 de febrero.

El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.