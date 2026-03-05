UEFA descartó cambio de sede para la Finalissima entre España y Argentina

La UEFA informó este jueves que no considera sedes alternativas para la Finalissima prevista en Lusail, Catar. Pese a la compleja situación generada por el conflicto bélico en Irán, el ente rector del fútbol europeo ratificó su compromiso con la organización para el duelo que disputarán las selecciones de España y Argentina el próximo 27 de marzo.

Fuentes del máximo organismo en Europa señalaron que mantienen diálogos constantes con los organizadores locales, valorando el esfuerzo realizado en Medio Oriente Medio. "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región, pero por el momento no se consideró ninguna sede alternativa", remarcaron desde la institución respecto al Estadio Lusail.

La inestabilidad en la zona, acrecentada por las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán con ataques a países vecinos, puso en duda la seguridad. La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) ya suspendió sus competencias domésticas, aunque el partido entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América no se incluyó en dicho anuncio.

La UEFA, la CONMEBOL y la FIFA analizan actualmente las garantías para el traslado de las delegaciones internacionales hacia Catar. El seleccionador español, el hispano Luis de la Fuente, manifestó anteriormente que lo ideal sería buscar una nueva plaza debido al contexto bélico, sin embargo, las autoridades del fútbol profesional optaron por esperar una semana más para dictar sentencia.

El calendario en el emirato también contempla compromisos amistosos como el enfrentamiento entre Catar y Argentina programado para el 31 de marzo. El plantel que dirige el cuerpo técnico de España y la escuadra capitaneada por Lionel Messi aguardarán la resolución final que se tomará en Suiza al cierre de la próxima jornada, definiendo si la Finalissima se mantiene o no en territorio catarí.