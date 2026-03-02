UEFA evalúa junto a Conmebol el destino de la Finalissima ante situación en Medio Oriente

La UEFA aseguró este lunes que evalúa cuidadosamente, en colaboración con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local, el destino de la Finalissima prevista inicialmente para el 27 de marzo en Lusail, y que quedó en el aire dada la situación bélica en Medio Oriente, con ataques cruzados entre fuerzas iraníes y estadounidenses/israelíes.

"Con respecto a la Finalísima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL", se limitó a indicar el ente rector europeo en un escrito reproducido por los medios de comunicación.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció en un comunicado oficial el aplazamiento indefinido de todos los torneos, competiciones y partidos debido a la inestabilidad en la zona. Aunque no mencionó expresamente al encuentro entre España y Argentina, el escenario puso en serio peligro el choque de los campeones de Europa y América.

El duelo por la Finalissima lo van a protagonizar las selecciones de Argentina y España por ser los últimos campeones de la Copa América y Eurocopa respectivamente.

La CONMEBOL y la FIFA hasta el momento no se han manifestado de manera oficial sobre lo que puede ocurrir con el partido, o su posible cambio de escenario, ni tampoco las federaciones española y argentina.