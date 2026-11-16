La Corporación Club Deportivo y Social Unión Española, en su calidad de accionista de la sociedad anónima que controla al club de fútbol, solicitó formalmente la renuncia de todo el directorio, encabezado por Santiago Perdiguero, y también pidió la salida del gerente general del equipo, Sabino Aguad.

En un comunicado, la corporación señaló que le envió una carta a Perdiguero, presidente del directorio, manifestando la falta de confianza en la actual administración.

Esta carta se envía justo un día después del término de temporada de Unión Española, que no logró el objetivo de volver a Primera División y continuará un año más en el Ascenso, ya que tampoco jugará la Liguilla.

"El descenso de 2025 y la temporada 2026 no son hechos aislados. Son el resultado de una gestión que comprometió el desempeño deportivo, las finanzas, el Estadio Santa Laura y la relación con la comunidad hispana", argumentó la Corporación.

"En 18 años, el controlador no ha hecho aportes de capital, mientras el club recibió más de 14 mil millones por venta de jugadores", agregó la entidad.

Finalmente, la Corporación solicitó una Junta Extraordinaria de Accionistas antes del 30 de noviembre, para renovar el Directorio y encargara a la nueva administración un Plan Institucional y Deportivo para 2027.