La curiosa reflexión de Jorge Segovia: "¿No tienes enemigos dices?"

El presente de Unión Española es complejo. Tras consumarse su descenso en la temporada 2025 y luego de que el directorio de la ANFP rechazó el reclamo administrativo presentado junto a Deportes Iquique para anular la pérdida de categoría, el dueño del club "hispano", Jorge Segovia, reapareció en la esfera pública con una particular publicación.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el empresario español compartió una cita del poeta escocés Charles MacKay, fechada en 1850, que alude a la valentía, el deber y la ineludible presencia de enemigos cuando se toman decisiones difíciles.

"¿No tienes enemigos dices? Una pena amigo mío: Ese alarde es vano. Aquel que participa en el combate del deber, que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos", reza la primera parte del texto compartido por Segovia este miércoles.

El mensaje continuó con un tono más duro: "Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho. Si a ningún traidor has escarmentado, si ningún zafio patán te ha calumniado, si ningún entuerto has enderezado, entonces... has sido un cobarde redomado".

Esta reflexión surgió días después de que la prensa informó que tanto el cuadro de Santa Laura como los "Dragones Celestes" desistieron de llevar su caso a la justicia ordinaria, aceptando finalmente su participación en la división de plata para este 2026, categoría para la cual el elenco rojo ya comenzó a reforzarse.