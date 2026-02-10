La fuerte autocrítica de Patricio Rubio por el presente de Unión Española: No vine de joda

Unión Española vive un complejo inicio de temporada 2026. Mientras el club se prepara para su debut en el torneo de la Primera B -programado para el 21 de febrero ante San Luis-, el rendimiento futbolístico ha sembrado dudas tras la reciente caída ante Deportes Recoleta por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile.

Tras aquel, el referente y capitán del elenco de Independencia, Patricio Rubio, no ocultó su molestia y realizó una dura autocrítica por el nivel mostrado en cancha.

"Es lamentable, no hicimos un buen partido en ningún momento. No sé ni lo que pasó. Me hago responsable como uno de los grandes y capitán, no estuvimos a la altura. Vamos a tener que esforzarnos más, nos ganaron por actitud y ganas. Eso no puede pasar", dijo el goleador en conversación con el medio partidario Independencia Hispana.

En esa misma línea, Rubio advirtió que el prestigio del club no basta para competir en el ascenso: "No nos puede venir a ganar cualquier equipo solamente con eso (ganas). Dentro de todo lo malo, lo bueno es que pasó ahora. Queda tiempo para el torneo, podemos mejorar", expresó.

Respecto a la conformación del equipo para afrontar la operación retorno, el atacante fue realista sobre la ausencia de nuevas incorporaciones.

"Es lo que tenemos, creo que no llega nadie más. Los jugadores formados en casa van a tener que tomar la responsabilidad, ya tienen partidos en Primera División y van a tener que ayudar a los más grandes", señaló, añadiendo que el objetivo es uno solo: "Llevar al equipo a volver a Primera".

"Nosotros no hemos hablado del tema, estamos enfocados en el hoy y hoy estamos en Primera B. No vine acá de joda, bajé de categoría para ayudar a Unión. No vine de paseo ni mucho menos", cerró de forma tajante.