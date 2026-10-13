Patricio Rubio respondió críticas por asistir al partido de la U: "Vi a Unión en mi iPad"

Patricio Rubio, delantero de Unión Española, salió al paso de las duras críticas recibidas por los hinchas hispanos, luego de ser captado en las tribunas del Estadio El Teniente presenciando el duelo entre Universidad de Chile y Ñublense, justo en la previa del compromiso de los de Santa Laura ante Deportes Iquique.

El experimentado atacante no fue considerado por el técnico Ronald Fuentes para viajar al norte a medirse ante los "Dragones Celestes".

Aprovechando su tiempo libre, Rubio asistió a Rancagua para ver en acción a dos de sus exequipos, situación que se viralizó rápidamente en redes sociales y desató la molestia de la fanaticada "roja", exasperada por la falta de gol y la irregular campaña del equipo.

Ante los cuestionamientos, el ariete utilizó su cuenta de Instagram (@patorubiooficial8) para realizar un enérgico descargo y aclarar lo sucedido.

"Lo aclararé una sola vez: mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque me llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo y completo", comenzó señalando el goleador.

En esa misma línea, el atacante defendió su compromiso con el club: "No cambia que esté en mi casa amargado por no estar jugando o haber ido a ver fútbol. Pareciera que la culpa es toda mía y no es así; yo respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido".

Por último, Rubio fue tajante respecto a las responsabilidades en el momento deportivo de la escuadra de Independencia: "Que las cosas se den bien o mal no dependen completamente de mí, es un juego colectivo o si no jugaría tenis", sentenció.