Presidente de Unión Española: "Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol"

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno con la guerra declarada entre Unión Española y la ANFP. El cuadro hispano demandó al organismo de Quilín ante la justicia por una "aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna" del fútbol chileno en su descenso a la Primera B, pues el artículo 90° del reglamento establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de los tres temporadas anteriores.

Frente a esto, el ente rector del balompié nacional respondió al presentar un escrito para congelar el caso y ampliar el conflicto a todos los clubes del fútbol chileno.

Ahora el presidente del conjunto de colonia, Santiago Perdiguero, entregó los detalles sobre los movimientos legales del club.

"Me sorprende mucho todo este revuelo. Únicamente estamos consultando a la justicia sobre este asunto que nos parece injusto", comenzó diciendo el timonel en conversación con La Tercera.

"Podríamos haber solicitado orden de no innovar y no lo hemos hecho por lo que podría ocasionar. Lo que estamos haciendo es defender el Estado de Derecho dentro del fútbol", añadió el dirigente.

Por último, Perdiguero aseguró que "si las reglas están escritas, son para cumplirse. El Artículo 90° del reglamento es claro y no se cumplió. Jugar en Primera B o Primera A debe decidirse bajo reglamentos que se respeten al 100 por ciento".