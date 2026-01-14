Unión Española contó con doblete de Patricio Rubio en igualdad con equipo del Sifup

Continúan los trabajos de pretemporada en el descendido equipo de Independencia. Durante la mañana de este miércoles, Unión Española disputó un partido amistoso de entrenamiento, ante el equipo del Sifup, encuentro que finalizó en empate 2-2 en el cómputo global de las acciones.

El compromiso se dividió en dos tiempos de 45 minutos para dar rodaje a la mayor cantidad de futbolistas posible. Fue en el primer bloque donde el cuadro de colonia mostró su mejor versión ofensiva, imponiéndose momentáneamente por 2-1 gracias a la inspiración de su artillero.

La gran figura de la jornada fue Patricio Rubio. El experimentado delantero se matriculó con un "doblete" durante la primera mitad, demostrando que llega con la puntería afinada para los desafíos del campeonato de Ascenso 2026. Pese a la ventaja inicial, el desarrollo global de la práctica terminó igualado tras la disputa del segundo lapso.

De esta manera, Unión Española sigue sumando kilómetros en su preparación futbolística, buscando la forma física y táctica ideal antes del inicio oficial de la competencia.