Unión Española oficializó este jueves la salida del entrenador Ronald Fuentes, luego del término de su vínculo contractual con la institución, que deberá buscar un nuevo director técnico para afrontar la temporada 2027.

"El club agradece a Ronald y a su cuerpo técnico por el trabajo desarrollado durante este período, así como por la dedicación y disposición demostrada durante su paso por la institución, y les desea éxito en sus próximos desafíos profesionales", señaló el elenco hispano mediante un comunicado.

De esta manera, Fuentes cerró su ciclo en el conjunto de Independencia tras un fracaso en su búsqueda de al menos un cupo en la liguilla.

Desde Unión Española evitaron entregar detalles sobre el sucesor del estratega y señalaron que "informaremos oportunamente las novedades relacionadas con la conformación del cuerpo técnico para la temporada 2027".

De todas formas, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de César Bravo como posible sucesor.