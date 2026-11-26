Con la llegada de diciembre, los gastos de fin de año comienzan a aumentar y el Aguinaldo de Navidad se convierte en un ingreso adicional para miles de trabajadores y pensionados del país, quienes podrán recibir este beneficio durante las próximas semanas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

El aporte contempla dos grupos de beneficiarios: funcionarios del sector público y personas pensionadas, con montos que varían según los ingresos y la situación previsional de cada persona.

En el caso de los trabajadores públicos, el monto dependerá de la remuneración líquida que hayan recibido durante noviembre. Quienes tengan ingresos de hasta $1.060.493 recibirán $71.206, mientras que para quienes superen ese límite el beneficio será de $37.666.

Estas cifras están contempladas en la Ley 21.724 y fueron actualizadas mediante la Ley 21.806, que establece el reajuste de las remuneraciones del sector público.

La situación es distinta para los trabajadores del sector privado, ya que el pago no es obligatorio por ley. Sin embargo, las empresas deben entregarlo cuando está establecido en el contrato de trabajo o forma parte de un convenio colectivo.

Por otro lado, los pensionados recibirán un aguinaldo de $29.055, que se incorporará automáticamente al pago de la pensión de diciembre. A este monto se sumarán $16.415 por cada carga familiar que se encuentre acreditada.

Para acceder al beneficio, las personas deberán tener la calidad de pensionadas al 30 de noviembre de 2026 y cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez o el Subsidio de Discapacidad

Recibir una pensión de alguna de las antiguas cajas de previsión o del ex Servicio de Seguro Social

Ser pensionado del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o de una mutualidad de empleadores

Ser beneficiario de las leyes de reparación Valech o Rettig

Recibir una pensión de una AFP y, además, contar con la PGU o el Aporte Previsional Solidario (APS)

Ser pensionado de Dipreca o Capredena

Cabe destacar que el pago del aguinaldo no está afecto a impuestos ni a descuentos previsionales.