Unión Española presentó a Ulises Ojeda como nuevo refuerzo para pelear el Ascenso

Unión Española presentó este domingo, a través de sus redes sociales, al volante argentino Ulises Ojeda como su séptimo refuerzo. El jugador llega en calidad de préstamo desde Deportes Concepción.

Con los "lilas" jugó 40 partidos, donde anotó seis goles y repartió dos asistencias. También registra pasos en clubes argentinos como Cipoletti, Cañuelas y Estudiantes de San Luis.

"El volante ofensivo argentino, que también puede desempeñarse como extremo, llega a préstamo desde Deportes Concepción para reforzar el ataque hispano hasta final de temporada", publicó el club en sus redes sociales.

Ojeda se suma a Emiliano Vecchio, Julio Fierro, Martín Ormeño, Mitchell Wassenne, William Machado y Patricio Rubio, con la misión de lograr el Ascenso en la temporada 2026.