Vecchio aseguró que quiere jugar por San Lorenzo en pleno conflicto con Unión

El conflicto entre el mediocampista argentino Emiliano Vecchio y Unión Española sumó un nuevo episodio luego de que el futbolista revelara su deseo de jugar por San Lorenzo de Almagro, aun cuando firmó contrato con el cuadro de colonia hace menos de un mes en el marco de la "operación retorno" del equipo luego de su descenso a fines de 2025.

En conversación con Mundo Blaugrana, medio partidario del elenco argentino, el experimentado volante subrayó que "yo quiero jugar en el Gasómetro. No me importa nada".

"Quiero que me vea un mes Damián Ayude (entrenador del Ciclón) y si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo", complementó el trasandino.

Las declaraciones del rosarino ocurren en un momento crítico de su relación con el elenco hispano, ya que desde hace unos días comenzó a circular el rumor de un conflicto con la directiva del club, en particular con el gerente general Sabino Aguad, quien fue duramente criticado por la pareja del jugador, Virginia Tissera.

"Emiliano todos los días les decía 'cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato'. Entonces, Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad. Yo tengo una empresa hace 10 años y nunca trate a un empleado como Unión trató a Emiliano. Siento que es abandono de persona, es tremendo", reveló la mujer en una reciente entrevista, donde relató las dificultades que han debido sortear en su regreso al país.

Es por esto mismo que el Independencia Hispana, sitio cercano a la escuadra de Plaza Chacabuco, aseguró que la institución estaba trabajando en la rescisión de contrato de Vecchio, quien debía ser uno de los estandartes de Unión Española en la temporada 2026 con miras a la operación retorno a Primera División.