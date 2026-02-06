Vuelco total: Aseguraron que Unión Española demandó a la ANFP por su descenso

El caso del reclamo de Unión Española por no descender se reactivó sorpresivamente, pues el conjunto rojo finalmente demandó a la ANFP para tratar de anular su descenso, con la temporada 2026 del fútbol chileno ya en marcha.

Pese a que en inicios de enero el club había desistido -junto a Deportes Iquique- judicializar el tema, ahora el noticiero 24 Horas de TVN expuso que los "hispanos" presentaron la demanda el pasado 15 de enero, siendo admitida el lunes 2 de febrero.

El citado medio indicó que Unión apuntó al artículo 548-4 del Código Civil, que señala: "Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio podrán recurrir a la justicia, en procedimiento breve y sumario, para que éstos se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles".

¿El reclamo? Es de público conocimiento: El bullado artículo 90 del Reglamento de la ANFP que definía los descensos a partir del promedio de los últimos tres torneos, y que quedó dentro del texto desde hacía varios años pese a no estarse aplicando en los formatos de los campeonatos.

La ANFP expuso que las bases del torneo estaban por sobre el Reglamento, aunque luego de la polémica e incertidumbre se corrigió de cara al 2026, borrando de una vez por todas el referido artículo 90.

Justamente, en su informe 24 Horas indicó que la eliminación del artículo 90 es el argumento de Unión Española para apuntar que la ANFP reconocía su vigencia y, por tanto, no aplicaría la "derogación tácita" esgrimida desde Quilín.

El movimiento "hispano" para pedir su continuidad en Primera División puede significar un terremoto con el torneo ad portas de la segunda fecha, la Copa Chile ya en marcha y el Ascenso con apenas dos semanas para su arranque.

De todas formas, el proceso judicial del elenco manejado por Jorge Segovia recién inicia y resta esperar su desarrollo ante la justicia civil.