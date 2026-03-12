La reciente aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) ya comenzó a generar sus primeros y fuertes efectos en el fútbol chileno dado que en las últimas horas, se confirmó que el empresario argentino Christian Bragarnik dejó la propiedad de Unión La Calera.

La salida del transandino se oficializó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se informó que el control de la entidad "cementera" fue traspasado a Ricardo y Sebastián Pini.

"Procedemos a informar como hecho relevante que hubo un cambio accionario en nuestra empresa Deportes Unión La Calera SADP (...) La Sociedad Andes Inversiones Deportivas S.A., de don Christian Bragarnik, cedió, vendió y transfirió a los señores Sebastián Pini y Ricardo Luis Pini la totalidad de sus acciones sociales", consigna el documento formal presentado ante la CMF.

Este movimiento dirigencial responde directamente a la nueva normativa que avanza en el Congreso. La reforma a la ley SADP impide la multipropiedad de clubes y prohíbe tajantemente que los representantes de futbolistas sean dueños de instituciones deportivas, aunque el cuerpo legal establece un período de transición para regularizar estos casos.

Cabe recordar que los hermanos Pini son amigos de Bragarnik, sus socios para comprar Unión La Calera en 2015 mediante la mencionada sociedad Andes Inversiones, además de un paso por la propiedad de Rangers de Talca.

Bragarnik y los Pini, a su vez, tuvieron estrecha relación con la dirigencia de San Luis de Quilota hasta la llegada del Grupo Villegas, pese a no tener acciones como tal, pues Cristian Le Bihan y Gustavo Cerioni (socios de los hemanos Pini) controlaban al elenco "canario".

Bragarnik, uno de los agentes más influyentes del continente, mantiene participación en varios clubes a nivel internacional, como Defensa y Justicia en Argentina y Elche en España.

En el plano nacional, además de su ahora exvínculo con los caleranos, el empresario es uno de los dueños de O'Higgins, ingreso a la propiedad que fue admitido públicamente en su momento por el propio club celeste.