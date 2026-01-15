Tras siete años: Unión La Calera volverá a su escudo histórico

Luego de siete años de descontento y hasta protestas, los hinchas de Unión La Calera celebraron el regreso de su escudo histórico a la camiseta, gracias al diálogo de la Municipalidad y el club.

Este jueves, el alcalde Johnny Piraino y el gerente del club, Cristopher Pons, firmaron un convenio entre ambas partes para trabajar en conjunto.

Dentro del documento se incluyó el polémico emblema -apodado por los hinchas como "posavasos" por su forma redonda-, que la SADP eliminó abruptamente en 2019, y que se estrenó sin previo aviso en la reinauguración del "Nicolás Chahuán" tras su remodelación.

Si bien no se especificó si el cambio de escudo tendrá alcance institucional en Unión La Calera, al menos se confirmó que la camiseta 2026 sólo contará con el distintivo clásico. Cabe señalar que el diseño de la casaquilla fue puesta a votación con cuatro opciones.

Respecto al acuerdo entre municipio y club, se resaltó el cambio de luminarias del estadio, gracias a la donación de focos nuevos realizada por Unión La Calera. La instalación correrá por parte de la ciudad, tras una segunda licitación pues el primer proceso fue adjudicado, pero luego terminó declarándose desierto.