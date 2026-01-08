Unión La Calera anunció el fichaje del argentino Francisco Pozzo

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Unión La Calera anunció el fichaje del atacante argentino Francisco Pozzo, noveno refuerzo para la temporada 2026.

El delantero de 22 años llegó desde Vélez Sarsfield, en condición de préstamo por un año con opción de compra, y el club cementero será su primera experiencia fuera de Argentina.

Pozzo se sumó a los fichajes de Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Nicolás Palma, Rodrigo Cáseres y Juan Requena.