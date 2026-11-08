Unión La Calera venció a Huachipato y tomó aire en la lucha por la permanencia

Unión La Calera consiguió una victoria fundamental en su lucha por evitar el descenso tras superar por 1-0 a Huachipato en el Estadio "Nicolás Chahuán", resultado que le permitió abandonar provisoriamente el último lugar del Campeonato Nacional y mantener sus esperanzas de salvación.

El único gol del compromiso llegó a los 22 minutos, cuando Nicolás Ferreyra aprovechó una habilitación de Bayron Oyarzon, ingresó entre los defensores y definió ante el arquero Christian Bravo. A los 37', Sebastián Sáez convirtió el que parecía ser el segundo tanto, pero el árbitro Rodrigo Carvajal anuló la conquista tras revisar una infracción previa en el VAR.

En el complemento, Huachipato intentó encontrar la igualdad y estuvo cerca de conseguirla a los 88 minutos, aunque las intervenciones de Juan Pablo Salomoni y Nicolás Avellaneda evitaron la caída del arco local. Los "cementeros" resistieron en los últimos instantes y aseguraron tres puntos fundamentales para sus aspiraciones.

Con este resultado, Unión La Calera alcanzó 24 puntos y superó por una unidad a Universidad de Concepción, que quedó como colista, aunque todavía tiene un partido pendiente. Además, el equipo dirigido por John Armijo quedó a tres unidades de Cobresal, que perdió 2-1 ante Universidad de Chile, cuando restan nueve puntos por disputar para el conjunto calerano.