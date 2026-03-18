Ampuero y los errores defensivos: "Nos molesta tener que estar remando siempre desde atrás"

En la antesala del debut de Universidad Católica en la Copa de la Liga frente a Universidad de Concepción, el defensor Branco Ampuero dio la cara en conferencia de prensa para analizar el dubitativo presente del cuadro cruzado y los desafíos internacionales que se avecinan.

Uno de los temas que más preocupa en la precordillera es la fragilidad defensiva y la baja de Tomás Asta-Buruaga por lesión. Ante esto, Ampuero no eludió la responsabilidad de cambiar de posición si el técnico lo requiere.

"No tengo ningún inconveniente en jugar de lateral. El beneficio mayor para mí es competir y ayudar al club. Si me toca de lateral, de central, por izquierda o por derecha, estaré disponible para lo que Daniel (Garnero) decida", afirmó el zaguero.

"Lo he dicho anteriormente, con Tiago (Nunes) jugué de lateral, lo hice casi 6 o 7 meses. El beneficio mayor para mí es jugar, competir y mostrar una buena imagen... Si me toca de lateral, de central, por izquierda o por derecha, lo que esté en mis manos para ayudar al club, no hay problema", expresó.

La UC ha sufrido con goles tempraneros en las últimas fechas, algo que el plantel busca erradicar de cara al duelo del domingo en el Claro Arena.

"Hay cosas que corregir. Contra Everton y Cobresal entramos desconcentrados y nos costó goles. Nos molesta mucho tener que estar remando siempre desde atrás. Tenemos que mejorar la posesión y quedar mejor parados defensivamente para que no nos pillen mal", aseguró Ampuero.

"Estamos en un proceso que ha sido medio dubitativo en cuanto a resultados y juego. Somos conscientes de que podemos hacerlo mejor por la calidad de jugadores que tenemos. Si miras la tabla, estamos todos muy pegados, hay un margen de tres puntos entre el primero y el octavo", añadió.

El defensor también tuvo palabras para lo que se le viene a la UC en Copa Libertadores, cuyo sorteo de la fase grupal se realizará este jueves.

"Estamos todos expectantes. Es el torneo más grande de Sudamérica y el sueño de todo jugador es ponerse a prueba con los equipos brasileños o los históricos del continente. Queremos dejar una buena imagen por nuestra hinchada y por el club", cerró.