Clemente Montes conoció su castigo por su expulsión ante Deportes Concepción

El delantero Clemente Montes fue castigado con dos fechas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por la expulsión con roja directa en el partido entre Universidad Católica y Deportes Concepción en el Claro Arena, por la segunda fecha de la Liga de Primera.

Montes fue expulsado en el minuto 73 de partido tras propinarle una patada al defensor Fausto Grillo. De acuerdo al informe arbitral de Cristián Garay, la tarjeta roja fue por ser "culpable de conducta violenta".

"Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival", detalló Garay.

"La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción", cerró el referí.

De esta forma, Montes se perderá con la UC la visita a Cobresal y el duelo con el campeón Coquimbo Unido, en la tercera y cuarta fecha del torneo.