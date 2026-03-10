Clemente Montes defendió tensa situación con Palavecino: La emocionalidad te lleva al límite

El jugador de Universidad Católica Clemente Montes entregó sus descargos por la tensa situación que protagonizó en el pasado partido con O'Higgins, cuando cerca de los últimos minutos lanzó un cabezazo a su compañero Matías Palavecino.

Con el marcador en contra, el futbolista quiso ejecutar un tiro libre, pero el argentino se hizo cargo del balón detenido y eso lo dejó molesto, evidenciándolo con una agresiva actitud hacia su propio compañero.

"Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción y tampoco corresponde hacerla, pero yo creo que al final la emocionalidad del ganar, el querer ganar los partidos te lleva al límite en esa situación. Quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, quedó como si nada", aseguró el ariete.

Clemente Montes profundizó en los motivos que gatillaron su molestia en el campo de juego de Rancagua. "Yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres porque lo he venido trabajando, pero al final Matías Palavecino también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. Los dos queríamos ganar, pero después en el camarín volvimos a que todos tenemos el mismo objetivo", añadió.

Respecto al próximo desafío frente a Everton, el atacante valoró la fortaleza del club en condición de local. "Ellos ganaron el último partido a Deportes Limache, así que vienen con una confianza grande, pero en Claro Arena nos hemos hecho fuertes y vamos a entrenar esta semana para hacerlo. Es primordial sumar la mayor cantidad de puntos en casa para alcanzar nuestro objetivo", detalló.

Finalmente, el jugador se refirió a la presión de pelear la Liga de Primera y los desafíos en Copa Libertadores y Copa de la Liga. "Siento que hay una muy buena sensación en el grupo, que van a pasar cosas lindas. Me siento con mucha confianza de que este año podemos conseguir una copa. El equipo se prepara mental y físicamente para que ninguno se nos escape en la tabla", concluyó Clemente Montes.