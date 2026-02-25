Clemente Montes estará alejado de las canchas por una lesión

Universidad Católica recibió malas noticias este miércoles, ya que Clemente Montes sufrió una lesión durante los entrenamientos y estará alejado de las canchas por varias semanas.

Tras cumplir las dos fechas de suspensión, el delantero nacional Clemente Montes lamentó un desgarro en el muslo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos dos partidos, según informó Cooperativa Deportes.

Se estima que se perderá los duelos ante Ñublense y O'Higgins, y recién podría aparecer convocado para el enfrentamiento ante Everton de Viña del Mar por la séptima fecha.

Tras esto, el canterano Diego Corral seguirá siendo titular en el puesto de Montes, tal como ha ocurrido en los últimos partidos de Universidad Católica en la Liga de Primera.