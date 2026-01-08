Clemente Montes y Agustín Farías renovaron sus vínculos con Universidad Católica

Universidad Católica anunció este jueves las renovaciones de los jugadores Clemente Montes y Agustín Farías para la temporada 2026.

Montes, formado en la UC, es una de las cartas fijas en ataque en el equipo de Daniel Garnero, en una temporada en donde deberán afrontar cinco competiciones: La Supercopa, la Liga de Primera, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la fase grupal de la Copa Libertadores.

Farías, con 38 años, vivirá su tercera temporada en la tienda estudiantil, siendo una alternativa de experiencia para el mediocampo.

Montes y Farías se suman al listado de jugadores renovados, como Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Jhojan Valencia y Darío Melo.