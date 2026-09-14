Cruzados disparó sus ingresos, Blanco y Negro bajó sus ganancias y Azul Azul anoto pérdidas

Las concesionarias de Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile registraron dispares resultados durante el primer semestre de 2026, período en que Cruzados aumentó sus ingresos, mientras Blanco y Negro redujo enormemente sus ganancias y Azul Azul cerró con pérdidas.

De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, que tuvo acceso a los documentos entregados por las sociedades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Cruzados registró ingresos por 19.801 millones de pesos, un aumento de 79,9 por ciento en comparación con el mismo período de 2025, impulsado principalmente por la participación de Universidad Católica en la Copa Libertadores y la operación del Claro Arena.

La concesionaria del cuadro "cruzado" recibió 2.494 millones de pesos adicionales por derechos de televisión internacional y otros 1.214 millones por concepto de mérito deportivo de la Conmebol.

Blanco y Negro, en tanto, alcanzó ingresos por 20.793 millones de pesos, cifra que representó una caída de 14,3 por ciento. La concesionaria de Colo Colo atribuyó el descenso a los menores ingresos por venta de jugadores, la ausencia en torneos internacionales de la Conmebol y la reducción de los derechos de televisión.

La sociedad obtuvo ganancias por 126 millones de pesos, un 96 por ciento menos que en el primer semestre del año pasado.

Por su parte, Azul Azul registró ingresos por 13.894 millones de pesos, un 28 por ciento menos que los 19.422 millones obtenidos en igual período de 2025. Los recursos provenientes de la participación de Universidad de Chile en torneos internacionales cayeron cerca de un 95 por ciento, desde 3.775 millones a 206 millones de pesos.

La concesionaria de los "azules" terminó el semestre con pérdidas por 363,7 millones de pesos, luego de obtener ganancias por 891,6 millones en el mismo período del año anterior.

Azul Azul explicó que sus resultados fueron afectados principalmente por la ausencia del equipo en la fase de grupos de torneos internacionales y por una menor recaudación en el campeonato nacional debido a las restricciones de público.