Kast presentará un "plan de emergencia laboral" post Fiestas Patrias

El Presidente José Antonio Kast encargó a un grupo de sus ministros el diseño de un "plan de emergencia laboral", que pretende presentar al país después de las Fiestas Patrias.

Así lo comunicó el propio Mandatario a los líderes de los partidos oficialistas, en una cena que los reunió esta noche de lunes en el Palacio de La Moneda, y que se extendió por alrededor de dos horas.

"El énfasis que el Presidente nos ha ordenado es poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral", dijo una vez finalizada la cita el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

En la comida, Kast explicó a los asistentes que "ha instruido -y eso lo señaló taxativamente- al ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), al ministro del Trabajo (Tomás Rau), a la Subdere (que encabeza Sebastián Figueroa), al ministro de Obras Públicas (Louis de Grange) y al ministro de Vivienda (Iván Poduje) para que, a la brevedad posible, tengamos un plan de emergencia laboral", detalló Cruz-Coke.

"El Gobierno está decidido a abordar esta emergencia laboral y ha instruido a los ministros para que a la brevedad posible -probablemente, a la vuelta de estas de Fiestas Patrias- tengamos un plan contundente para hacerle frente a la crisis de empleo, a la crisis laboral que hoy día tenemos", remarcó el senador.

La referida "emergencia laboral" (concepto acuñado por el economista David Bravo en 2022) ha sido señalada por el propio José Antonio Kast como una de las causas de su retroceso en las encuestas de opinión pública, agravada por un escenario de estancamiento económico y de alta inflación.