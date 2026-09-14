Polémica: Atleta compitió cubierta de excremento tras sufrir incontinencia en carrera fitness

La compañía alemana Hyrox, promotora de carreras fitness, se vio envuelta en una gran polémica luego de su último evento en Beijing, China, pues la polaca Joanna Wietrzyk termnó la competencia cubierta de excremento producto de un problema intestinal.

La actual campeona del mundo en su categoría sufrió una incontinencia estomacal repentina el pasado sábado mientras competía, pero finalizó la carrera y logró el primer lugar.

Sin embargo, las grabaciones de Wietrzyk en carrera con heces corriéndole por las piernas —y ensuciando la pista— se hicieron virales, causando la indignación de numerosos aficionados y medios especializados contra la empresa por permitir a la atleta continuar en esas condiciones.

Además del aspecto higiénico, las críticas consideran que en un evento donde se penaliza escupir en la pista o verterse agua, se dio un tratamiento especial a la deportista por su estatus de élite y porque está patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

Wietrzyk posteriormente subió a Instagram una fotografía suya en una camilla médica con el texto "una victoria es una victoria", pero posteriormente la borró, no sin antes recibir cientos de comentarios que cuestionaban su deportividad y le reprochaban no haberse retirado para no poner en riesgo la salud del resto de los participantes y de los trabajadores del recinto.

Las respuestas y disculpas de Hyrox

"A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", indicó un comunicado de la franquicia Hyrox, en el que también se asegura que se aplican "claros protocolos médicos y de biocontaminación".

La nota indicó que lo ocurrido el pasado sábado en la capital china fue "una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".

"Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", agregó.

Moritz Fürste, co-fundador de Hyrox, también emitió un comunicado a modo personal para disculparse "con todos los que se vieron afectados directa o indirectamente, así como a todos quienes sintieron que no manejamos la situación como debimos hacerlo".

El directivo admitió que "Hyrox cometió un error al no reaccionar inmediatamente durante la carrera. Al final, es mi trabajo prever estos potenciales incidentes, y no lo hice".

"Por supuesto, comenzamos a mejorar los procesos del evento, además de hacer un cambio en el reglamento inmediatamente. A partir de este momento, hay nuevas reglas y procedimientos en vigencia para prevenir que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. Aprendemos y tratamos de mejorar cada día", cerró.

Resbalones por las heces

Una participante que compitió el día del incidente y vio en directo lo ocurrido afirmó a la agencia EFE que la situación fue tal y como recogen las imágenes que circulan en las redes sociales: la atleta sufrió una fuerte incontinencia a menos de la mitad de la carrera pero permaneció en la competición, manchando a su paso con heces la pista de carreras y el equipamiento, máquinas y alfombras compartidos con el resto de los deportistas.

"La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", señaló la testigo.

También el diario oficialista chino Global Times se hace este lunes eco de la polémica, y cita al comentarista deportivo Zhu Meng: "La verdadera deportividad se trata de saber dónde trazar la línea, porque la competición nunca debe continuar a expensas de la salud pública y los derechos de otros atletas", señaló.

Igualmente las redes sociales chinas han reaccionado con indignación, cuestionando por qué los organizadores y el equipo médico no actuaron a tiempo, a la vez que participantes de esa misma jornada aseguraban que lo correcto sería que Hyrox reembolsara el dinero —unos 150 dólares por participante— a las personas que compitieron a la vez que la australiana y se vieron expuestos a riesgos sanitarios.

Hyrox es una competición deportiva creada en 2017 que intercala ocho kilómetros de carrera con otros tantos ejercicios de fuerza con el objetivo de completarlo en el menor tiempo posible, se celebra en recintos de más de 20 países y cuya franquicia estaba valorada al cierre de 2025 en más de 600 millones de euros, según la revista Forbes.