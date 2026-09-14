La superestrella Taylor Swift dijo presente en los premios Emmy 2026 con una curiosa aparición al participar en una parodia de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales". La cantante compartió junto a Mariska Hargitay, la animadora de la gala, quien retomó a su emblemático personaje de "Olivia Benson" en una investigación para determinar si Swift estaría en la gala.

Pero la cantante solo participó en este video grabado previamente, pues se encontraba acompañando a su esposo Travis Kelce en un partido de los Kansas City Chiefs, compartiendo con Tom Cruise.

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