El Presidente José Antonio Kast difundió este lunes, a través de las redes sociales del Gobierno, un mensaje relativo al inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En un video de cinco minutos y medio de duración, el Mandatario se preguntó "¿qué es Chile?", y se contestó: "Es su territorio, su gente y su cultura. Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestros símbolos patrios. Es nuestra identidad chilena, que se expresa en La Tirana y los bailes nortinos, en la cueca, la trilla y la vida campesina de la zona central, en el telar y la platería mapuche, en las mingas y en el curanto de Chiloé, en las tradiciones australes en la Patagonia y en los moáis de Rapa Nui".

En resumen, reflexionó; "historias y costumbres diferentes que, juntas, forman una misma cultura viva y una misma nación: todo eso es Chile".

Hacia el cierre, y en alusión a un escenario que él mismo ha descrito como de "desánimo", causado por las malas cifras económicas y el alto desempleo, el Mandatario dio un mensaje de optimismo: "En septiembre, después del duro invierno, llega la primavera. (...) Son días para la alegría de pertenecer a una misma patria".

"Los hombres y mujeres de la independencia tuvieron diferencias a veces profundas y atravesaron por momentos difíciles, pero a todos les unió la misma certeza de que

Chile era la causa más importante a la que podían servir... Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos. Esa misma convicción es la que necesitamos hoy. (...) En Chile, que ha pasado por diversas tempestades, volverá a salir el sol", prometió.

"Estas Fiestas Patrias deben ser también una celebración de la esperanza. Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer, (pero) nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo. (...) Miremos el futuro con confianza y optimismo. Tenemos una hermosa historia. Tenemos una tierra maravillosa. Somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad, y tenemos por delante un futuro y una patria común que cuidar, servir y engrandecer", declamó, para culminar con un: "¡Felices Fiestas Patrias! ¡Que viva Chile!".

LEER ARTICULO COMPLETO