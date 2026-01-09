Daniel Garnero: Arrancar de cero es lo mejor que nos puede pasar y eso nos ilusiona

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, hizo la previa de la temporada 2026, donde el cuadro cruzado tiene múltiples desafíos, y mostró su conformidad con el hecho de "comenzar de cero" luego de haber llegado a mediados de temporada en 2025 y de una positiva campaña en el segundo semestre del pasado curso.

"Estamos muy conformes con los chicos, están entrenando muy bien, se han adaptado rápidamente, hace tres días que entrenamos y pareciera que están hace tres año acá, eso es muy bueno. Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es conformar su plantel, llegar a mitad de temporada es complicado, no elegiste, siempre le encuentras algo. Arrancar de cero es lo mejor que nos puede pasar y eso nos ilusiona un montón", dijo Garnero en conferencia de prensa.

El entrenador valoró también el mercado de pases, y explicó que "teníamos una dificultad en la cantidad de jugadores, éramos muy pocos, hubo partidos en que lamentablemente por lesiones o suspensiones se nos juntaron mucho y fueron los que más sufrimos. Teniendo un calendario como el que vamos a tener, necesitamos más cantidad de jugadores de la que teníamos el semestre pasado, y en esa cantidad buscamos calidad también. Habrá harta competencia que va a dar lugar para todos, les decimos constantemente a los muchachos que se preparen, porque van a tener oportunidades".

"Todavía no está terminada la conformación del plantel, me ilusiono con que pueda venir más gente y ahí definir lo que vamos a tener para esta temporada tan exigente, habrá mucha competencia, se agregó un torneo, el hecho de haber llegado a Chile 2 nos da la posibilidad de iniciar antes con la Supercopa, necesitamos un plantel amplio, tiene que haber una competencia sana e interna para mejorar niveles individuales, eso nos va a ayudar a todos. Estamos en esa conformación, contentos porque vino mucha gente que viene a jerarquizar el plantel, nos ilusiona mucho", añadió.

Garnero también tuvo palabras para algunos nombres propios. Es el caso de Tomás Asta-buruaga: "Me enteré que también se despidió, nosotros queremos que se quede, ojalá que se quede", dijo.

También comentó la situación del venezolano Eduardo Bello: "Fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue muy importante en esta levantada que tuvo el equipo, después son negociaciones, tenía nuestra aprobación, queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales que a veces tienen alguna traba, son esas cosas que a veces generan dificultades", expresó.