Daniel Garnero: Favorita es la U, que viene ganando por goleada sus partidos

El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, anticipó el clásico universitario ante U. de Chile y aseguró que los azules llegan como favoritos al partido al Claro Arena, tras los buenos resultados del equipo de Fernando Gago en sus últimos compromisos.

"Favorito es la U, que viene bien, que viene ganando por goleada los partidos", lanzó Garnero en la conferencia de prensa conjunta con los azules, descartando que los Cruzados tengan ventaja por ser locales en el Claro Arena.

Garnero, además, añadió que "es un clásico, es un partido importante, especial. No nos encuentra en nuestro mejor momento, pero sí puede ser ese punto de partida que necesitamos, hacer un click para reaccionar, encontrar esa rebeldía deportiva que nos está faltando".

"Un resultado positivo en un clásico nos da la posibilidad de volver a meternos en la disputa del Chile 2 y terminar la recta de fin de año de la mejor manera, compitiendo por un pase directo a la Libertadores", explicó.

El trasandino volvió a comentar que no han podido "encontrar una reacción" a la baja individual y colectiva del equipo, pero sostuvo que "este partido es particular para revertir eso".

"Internamente tenemos que ser mejores, porque podemos hacerlo", aseveró.

Por último, cuando fue consultado sobre el equipo, reveló que Darío Melo será el títular el domingo, en el clásico universitario que comenzará a las 12:30 horas (15:30 GMT).