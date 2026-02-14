Daniel Garnero tras caer ante Cobresal: Tuvimos mucha imprecisión en la definición

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero se refirió a la caída 3-2 de su equipo ante Cobresal en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Liga de Primera y destacó que "Tuvimos mucha imprecisión en la definición".

El estratega trasandino habló sobre el trámite del encuentro: "Ellos, con mucha precisión, se pusieron dos goles arriba. Después tuvimos muchas situaciones que pudieron ser mejores, pero no las pudimos terminar. Recién a lo último pudimos ir a buscar para revertir el resultado", comentó en conversación con TNT Sports.

También detalló en la rápida apertura de la cuenta: "El gol y la calidad del gol. Fue una buena jugada, un zapatazo que fue un golazo. Lamentablemente, ahí ya empezamos con la desventaja", puntualizó.

Por último señaló lo que terminó dejante este encuentro ante los "Mineros": "Como siempre, cosas para corregir, pero hicimos cosas bien también".