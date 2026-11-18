El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del clásico con Colo Colo y abordó su futuro en Cruzados y sorprendió al asegurar que no ve interés por parte de la dirigencia en su continuidad.

"Yo la verdad que lo que quiero es clasificar al Chile 2. Eso me obsesiona. Después veremos si el club... Yo tampoco veo demasiado interés en el club, sino ya estaríamos hablando", lanzó en diálogo con TNT Sports.

Sin embargo, cambió de inmediato el tema: "Pero eso no me interesa en este momento, la verdad. Quiero que Católica vuelva a tener la experiencia en Libertadores que tuvo este año. Eso lo va a hacer crecer mucho al club, lo va a hacer crecer en su roce internacional, aprovechar ese estadio espectacular que tiene".

Finalmente, sobre el partido con los albos, indicó que "venimos de dos muy buenos partidos, con triunfo, cero gol en nuestro arco, generando varias situaciones".

"Quizás no teniendo tanta posesión, pero siendo muy agresivos directamente, así que nos encuentra bien y sabemos que tenemos un escollo muy difícil el próximo fin de semana", sentenció.

El clásico entre Colo Colo y la UC se jugará el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.