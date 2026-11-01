El "termeo" de la UC a la U tras ganar el clásico: "En casa propia manda el dueño"

Universidad Católica venció en el clásico universitario a U. de Chile en el Claro Arena y durante la tarde de este domingo continuó los festejos en el redes sociales, con un "termeo" a los azules por el hecho de tener estadio propio.

"En casa propia manda el dueño", publicó Cruzados, con una foto de Justo Giani, desatando los comentarios de sus seguidores.

Además, también publicaron una foto de Clemente Montes con una fotografía de Juan Martín Lucero, pero partida por la mitad, en respuesta a un caliente mensaje que publicó la U en sus redes sociales en abril, cuando ganó el cuadro azul en el Nacional.

"De regreso a los objetos perdidos", fue el mensaje, con la foto rota de Lucero.