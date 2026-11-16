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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Fuenzalida: "La UC siempre podrá contar conmigo porque yo amo al club"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El histórico capitán de Universidad Católica, quien actualmente vive en España junto a su familia, reconoció que le gustaría regresar al club en un futuro y se mostró más interesado en asumir funciones dirigenciales.

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José Pedro Fuenzalida, histórico capitán de Universidad Católica, manifestó su deseo de regresar en algún momento a la institución precordillerana, aunque aclaró que por ahora su prioridad es su familia, con la que reside en España. Además, reconoció que se siente más cercano a desempeñar funciones dirigenciales que a asumir responsabilidades en el cuerpo técnico.

"Ese es un tema que siempre hablo cuando voy a Chile. De hecho, cuando estuve hace algunos meses, conversé con Matías Claro -presidente de Cruzados- y dije que la UC siempre podrá contar conmigo porque yo amo al club. Yo espero serle útil a la institución alguna vez, voy a volver algún día, pero ahora no porque vivo para mi familia", expresó el exfutbolista en una entrevista con Las Ultimas Noticias, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporarse a la administración de Cruzados.

Respecto de las funciones que le gustaría desempeñar en un eventual retorno, Fuenzalida explicó: "La verdad es que no me veo hoy ni como entrenador ni como gerente técnico. Es decir, me gusta el tema táctico pero me gusta más el tema financiero y la psicología deportiva. Me interesa más ver los temas macro, tener el panorama completo de la institución para aportar desde ahí".

Finalmente, el exseleccionado nacional abordó con humor la posibilidad de asumir un cargo de mayor responsabilidad: "No lo digo para que ponga de titular a esta nota que quiero ser presidente de Cruzados, jaja". Sin embargo, reconoció que "siento más cercano para mí en la UC algo dirigencial que solamente deportivo-competitivo".

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