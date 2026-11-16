China señala a la "estabilidad estratégica" entre los objetivos de la cumbre Xi- Trump-Putin

China confirmó este lunes que los presidentes Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre de líderes de la APEC, en un encuentro que tendrá al control del armamento nuclear entre sus principales asuntos.

La Cancillería del país asiático ratificó -en un escueto comunicado- la celebración de la reunión trilateral, después que el Kremlin confirmara la semana pasada que las tres potencias habían acordado celebrar el encuentro.

La portavoz Mao Ning aseguró luego, en una rueda de prensa, que los tres mandatarios intercambiarán opiniones sobre la "estabilidad estratégica" entre las grandes potencias y la gestión de sus diferencias, pero evitó precisar si se negociará una reducción de los arsenales nucleares.

Destacó, en todo caso, que China, Rusia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es imperioso reforzar la comunicación para gestionar los desacuerdos y garantizar la estabilidad de las relaciones. En esa línea -indicó- este encuentro es "pionero" y de "trascendencia histórica".

Encuentro "terapéutico"

La Casa Blanca había adelantado ya que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque moderó las expectativas sobre sus resultados.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó un funcionario estadounidense a la prensa.

Por su parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, había asegurado que Moscú y Washington conceden una gran importancia al encuentro, y expresó su confianza en "efecto terapéutico para la situación internacional".

El encuentro reunirá a los mandatarios de tres potencias nucleares en un contexto marcado por la guerras de Ucrania e Irán.

El presidente estadounidense también tiene previsto encontrarse con Xi en una reunión bilateral, en un momento de relativa distensión comercial, tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria entre Washington y Pekín.

La cumbre de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sureste de China, que acogerá a los líderes de las 21 economías del foro, y donde Trump y Xi también tienen previsto mantener una reunión bilateral.