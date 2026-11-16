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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Likud le ofreció a Eisenkot apartar al radical Ben Gvir, según prensa israelí

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aunque el partido de lo niega, incluso se cita la presión de EE.UU. para aislar a los extremistas de derecha.

Likud le ofreció a Eisenkot apartar al radical Ben Gvir, según prensa israelí
 @netanyahu/EFE archivo

Benjamín Netanyahu tiene en Itamar Ben Gvir un importante aliado, desde la extrema derecha religiosa.

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El diario israelí Israel Hayom informó que el entorno del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, trasladó al líder opositor Gadi Eisenkot la tesis de que el Likud no insistiría en incluir en un gobierno de unidad al partido ultraderechista Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional en funciones, Itamar Ben Gvir.

Sin embargo, el Likud no tardó en emitir un comunicado negando la idea de asilar al extremista político judío: "Mentira absoluta, una invención. Esas cosas no se dijeron".

Según el medio, fuentes cercanas a Netanyahu habrían trasladado a Eisenkot, encargado de formar el nuevo Ejecutivo, que si se abren negociaciones reales para un gobierno de unidad, el Likud no se empeñaría en incluir a Poder Judío en la coalición.

En el entorno del primer ministro se habría citado además la presión de Estados Unidos para cambiar la composición del gobierno y apartar de él a figuras de la extrema derecha, según el diario.

Eisenkot ha puesto como condición para que el Likud se sume a un "gobierno de emergencia" encabezado por él el reconocimiento de los principios que ha fijado y "la separación de los extremistas".

Los equipos negociadores de Yashar! (¡Recto!), de Eisenkot; de Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet, y del Likud se reunieron el domingo por primera vez y acordaron seguir dialogando, un día después de que Netanyahu pidiera a Eisenkot negociar "sin condiciones previas" un gobierno de unidad nacional frente a Irán y sin los partidos árabes.

Durante la campaña, Netanyahu se comprometió a mantener su alianza con los partidos de la derecha radical, entre ellos Poder Judío y Sionismo Religioso.

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