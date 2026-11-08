Garnero advirtió a Colo Colo: Nuestro objetivo es sacar todos los puntos que quedan

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, anticipó el enfrentamiento ante Colo Colo en el Estadio Monumental y aseguró que su equipo irá en busca de los tres puntos, luego de superar a Deportes Limache y alcanzar provisoriamente el segundo lugar del Campeonato Nacional.

"Tenemos nuestro objetivo, que es sacar los nueve puntos que quedan, y se ponga adelante quien se ponga adelante. Si tenemos que jugar con el puntero, iremos a la casa del puntero y haremos todo lo posible para traernos los tres puntos, independientemente de lo que le suceda a ellos hoy a la tarde", expresó el técnico en conferencia de prensa.

El estratega insistió en la importancia de mantener la concentración en la lucha por el "Chile 2" y remarcó su intención de conseguir una victoria frente al conjunto "albo". "Nuestro objetivo va a ser ir al Monumental a traernos los tres puntos", afirmó.

Sobre el rendimiento de los "cruzados", Garnero destacó que el equipo está encontrando mayor equilibrio y efectividad en la recta final del torneo. "Nos deja muy conforme la performance del equipo, la actitud y la mentalidad que tiene, y es lo que necesitamos para obtener los nueve puntos que nos quedan por jugar a nosotros y esperar que el rival se tropiece en algún partido", concluyó.